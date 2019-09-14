(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Лучшим следователем России второй год подряд стал сотрудник из Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Конкурс на звание "Лучший следователь", который проводится Следственным департаментом МВД России с 2000 года, впервые в истории прошел в Татарстане. Решение о проведении финальных соревнований в Казани было принято после победы в прошлом году следователя главного следственного управления МВД по РТ Артема Александрова», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году за право быть лучшим из лучших боролись 95 сотрудников внутренних дел из всех регионов страны. Участникам пришлось пройти пять испытаний: по специальной, криминалистической, медицинской, огневой и физической подготовкам.

Во время состязаний сотрудники показали свои знания уголовного законодательства РФ и практические навыки при осмотре места происшествия.

По итогам конкурса победителем стал лейтенант юстиции Булат Залалеев – следователь следственного отдела ОП «Центральный» УМВД России по Набережным Челнам. «Серебро» взяла капитан юстиции Алена Соломко – старший следователь УМВД России по Забайкальскому краю. На третьей ступени пьедестала майор юстиции Даниил Больбат – старший следователь ГУ МВД России по Саратовской области.

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