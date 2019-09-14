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Татар-информ

14 сентября 2019, 11:14

Экономика и финансы

В Татарстане отремонтировали почти 90% многоквартирных жилых домов от плана на 2019 год

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Экономика и финансы

В Татарстане отремонтировали почти 90% многоквартирных жилых домов от плана на 2019 год

Фото: Архив

Ирек Файзуллин доложил о ходе строительства и капремонта в республике.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане завершился ремонт 87,27% многоквартирных жилых домов от плана на 2019 год — на это было потрачено 5,1 млрд рублей. Об этом заявил глава Минстроя республики Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Татарстана провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В республике на 2019 год запланирован капремонт 942 многоквартирных жилых домов в 42 районах, напомнил Файзуллин.

Он также рассказал, что в 2018-2019 годах в Татарстане запланировано строительство 30 детских садов — 22 из них уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию. На остальных 8 объектах работы еще ведутся. Также завершен капремонт 85 детсадов, работы продолжаются на 27 объектах.

Кроме того, в республике завершился капремонт всех 29 запланированных общеобразовательных организаций и 9 школ-интернатов.

Что касается строительства универсальных спортплощадок, то осталось закончить работы всего на 2 объектах в Мензелинском районе из 105 запланированных по всей республике. Строительство блочно-модульных лыжных баз завершено на 6 объектах из 8.

Продолжается капремонт детских лагерей — он уже завершен на 3 объектах из 12. Кроме того, закончились работы в 22 подростковых клубах, осталось отремонтировать еще 4.

Министр рассказал о реализации и программы первичной медико-санитарной помощи населению. Уже завершено строительство 17 из 45 ФАПов, на оставшихся объектах устраивают наружные и внутренние инженерные сети, ведут отделочные работы, поставляют мебель и оборудование.

В Татарстане построили 6 врачебных амбулаторий, работы продолжаются еще на 3 объектах.

Кроме того, завершено строительство 9 из 21 сельского клуба, на остальных ведется кладка стен, устройство кровли, отделка, установка дверей и окон.

Что касается капитального ремонта объектов культурного назначения, то работы завершены на 27 объектах из 40.

Файзуллин доложил также о ходе строительства в республике зданий Советов (исполкомов) поселений (работы завершены на 8 из 11 объектов), о капитальном ремонте зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений (работы завершены на 28 объектах, работы ведутся еще на 3 объектах). Продолжается строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения — работы ведутся на 21 объекте из 22. Ведется и капремонт помещений муниципальных архивов — работы завершены на 8 объектах из 13.

98% жилых домов в республике имеют паспорта готовности к отопительному сезону, заключил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

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