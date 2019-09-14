В Татарстане намолочено 4,2 млн тонн зерна – на полмиллиона тонн больше, чем в 2018 году

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане с начала уборочных работ намолочено около 4,2 млн тонн зерна, средняя урожайность 29,9 ц/га. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Докладывая о ходе сезонных полевых работ в республике, Марат Ахметов отметил, что благоприятные погодные условия на этой неделе позволили убрать значительные площади зерновых. В республике осталось обмолотить эти культуры (без учета кукурузы на зерно) с 15 тыс. га или чуть более 1% их посевов (1 млн 420,9 тыс. га).

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, по состоянию на 13 сентября намолочено 4 млн 165 тыс. тонн зерна, что превышает показатель на аналогичную дату прошлого года на 523,7 тыс. тонн.

«Самую высокую урожайность по зерновым и в этом году пока имеет Заинский район – 40,1 ц/га с намолотом 152 тыс. тонн», – сообщил Марат Ахметов. При этом он отметил, что в Тукаевском районе на сегодня урожайность составляет 40 ц/га и, «по всей вероятности, после завершения уборки у них будет самая высокая урожайность зерна».

В восьми районах урожайность составляет 35 и более центнеров зерна с гектара. К примеру, в Актанышском и Мамадышском районах – 39,6 ц/га, Мензелинском – 37,5 ц/га, Тетюшском – 37,1 ц/га. Показатель Кукморского района 35,6 ц/га, Сармановского – 35,5 ц/га, Атнинского – 35,2 ц/га и Азнакаевского – 35,0 ц/га.

В то же время в 25 районах урожайность ниже среднереспубликанского показателя, отметил глава Минсельхозпрода РТ. Самая низкая урожайность у Агрызского района – 14,7 ц/га, в Зеленодольском районе она составляет 16,3 ц/га.

Также в числе муниципалитетов с низкой урожайностью Камско-Устьинский район – 21,6 ц/га, Альметьевский – 21,8 ц/га, Верхнеуслонский – 22,6 ц/га, Новошешминский – 24,0 ц/га, Алькеевский – 24,4 ц/га и Алексеевский район – 24,9 ц/га.

«Хотя в целом погодные условия по республике сильно не отличались, но разница в урожайности доходит до двух раз», – заметил министр.

Глава Минсельхозпрода РТ сообщил, что после завершения уборки кукурузы урожайность зерновых по республике может составить не менее 30 ц/га.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике озимые культуры предстоит посеять на 541,6 тыс. га.

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