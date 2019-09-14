Василь Шайхразиев о премии Ага Хана: Нам очень приятно, что Казань стала центром благородного дела

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани проходит семинар лауреатов премии Ага Хана в области архитектуры, где обсудят проекты участников. На семинаре с приветственным словом выступил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«Всех приветствую в тысячелетней Казани, в столице Республики Татарстан. Учиться и взять самое лучшее — это прерогатива смелых и сильных. Нам очень приятно то, что наша столица стала центром благородного дела. Вчерашнее награждение — это кульминация, итог в какой-то степени, но для Республики Татарстан, для руководителей, для специалистов это старт новым идеям, новым программам», — отметил Василь Шайхразиев.

На семинаре присутствует принц Карим Ага Хан, директор премии Ага Хана Фаррух Дерахшани, декан городского университета Нью-Йорка Лесли Локко, лауреаты премии, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и другие.

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