Фестиваль документального кино Beat Weekend уже в седьмой раз пройдет в Казани

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). С 9 по 13 октября уже в седьмой раз в Казани состоится фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, сообщают организаторы мероприятия.

По традиции в рамках кинофорума покажут хиты Beat Film Festival этого года, региональной версией которого и является Beat Weekend. Так, будет представлена картина A Dog Called Money о певице Пи Джей Харви, снятая ее близким другом – ирландским фотографом и военным корреспондентом Шеймусом Мерфи. В ленте песни с альбома артистки The Hope Six Demolition Project 2016 года рождаются из отдельных моментов путешествия певицы и режиссера по горячим точкам.

Три фильма программы посвящены клубной сцене. В картине Everybody in the Place английский художник и лауреат престижной премии Тернера Джереми Деллер «осмысляет феномен эйсид-хауса и рейв-культуры в нетривиальном формате лекции». Герои «Студии 54» рассказывают о легендарном нью-йоркском клубе 1970-х годов на фоне архивных кадров, а персонажи «Берлинского фейсконтрольщика» вспоминают о знаменитых клубах столицы Германии.

В картине же «Дух Баухауса», которая также будет показана в Казани, рассказ о самой влиятельной школе архитектуры и дизайна XX века переходит в «серьезный разговор о будущем городов и сообществ».

Кроме того, на Beat Weekend состоится мировая премьера созданного онлайн-школой Bang! Bang! Education фильма «33 слова о дизайне», продолжающего прошлогоднюю картину «100 лет дизайна». В этой ленте 33 главных авторитета индустрии, включая Артемия Лебедева, Валерия Голыженкова, Покраса Лампаса, Антона Шнайдера и Дениса Башева, размышляют, существуют ли русский подход к дизайну, и пытаются сформулировать его особенности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.