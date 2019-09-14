До конца года в ТОСЭР «Чистополь» запустится производство радиаторов за 10 млн рублей

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). До конца 2019 года в ТОСЭР «Чистополь» запустится производство ООО «К-Терм» за 10 млн рублей. Мощность производства — 40 тыс. единиц тепловых радиаторов в год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства экономики Татарстана.

«Для организации производства не планируется строительство. Оно будет размещено в арендуемом помещении. Сбыт продукции планируется осуществлять на территории Республики Татарстан. Будет создано не менее 40 рабочих мест», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день резидентами ТОСЭР «Чистополь» произведено около 298 миллионов рублей капитальных вложений (без НДС) и создано более 280 новых рабочих мест.

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