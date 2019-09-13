Татарстанская «Единая Россия» определит кандидатуру на пост спикера Госсовета РТ

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» сегодня проведет региональную конференцию, на которой подведет итоги избирательной кампании в Госсовет РТ шестого созыва и определит кандидатуру на пост спикера парламента республики. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре отделения партии.

«На повестке дня стоит вопрос о кандидатуре для избрания на должность Председателя Государственного Совета Республики Татарстан», – отметили в партии.

Как ранее сообщил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, он планирует выдвигать свою кандидату на пост главы республиканского парламента. Кроме того, Мухаметшин готов предложить возглавить фракцию «Единая Россия» в парламенте республики шестого созыва Юрию Камалтынову, избранному в Госсовет РТ по единому избирательному округу.

Помимо обсуждения итогов выборов на конференции также планируют обсудить изменения в составе регионального политсовета татарстанской «Единой России» и его президиума.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета республики шестого созыва. По последним данным, партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ – 10,7%, «Справедливая Россия» – 3,96%, ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» – 3,65%.

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