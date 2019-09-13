Гузель Яхина о критиках: «Я с почтением отношусь к тем, кто высказывается и делает это уважительно»

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Писательница Гузель Яхина хорошо относится к критике и уважает тех, высказывается о ее произведениях с уважением. К тому же дискуссия поддерживает читательский интерес к книгам, отметила автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Конечно, в критике есть болезненные моменты, но я понимаю, почему такая критика возникает. Я с почтением отношусь к тем, кто высказывается и делает это уважительно. Я благодарна им, потому что дискуссия, которая возникает, поддерживает интерес к книге», — сказала Гузель Яхина.

Критикам показалось недостоверной и неправильной татарская часть романа. Также было мнение, что роман «Зулейха открывает глаза» не могла написать женщина, поделилась писательница, которая считает такое высказывание комплиментом.

«Об этом тоже можно рассказывать на встречах и объяснять, что эти обвинения несостоятельны. Мне кажется, что я написала с любовью к татарскому и что я сделала это достаточно уважительно к истории», — отметила она.

В романе описаны времена репрессий 30-х годов прошлого века, а в центре повествования — девушка Зулейха, на чью долю выпали жизненные невзгоды.

Интервью с российской писательницей Гузель Яхиной читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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