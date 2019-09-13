Роман Гузель Яхиной «Дети мои» перевели на немецкий язык, изменив название на «Дети Волги»

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В октябре писательница Гузель Яхина презентует в Германии свой роман «Дети мои», который перевели на немецкий, изменив название на «Дети Волги». Об этом российская писательница рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«16 августа роман „Дети мои“ вышел на немецком языке. На немецком называется иначе — „Дети Волги“ (Wolgakinder)», — сказала Гузель Яхина.

Она считает такое название более удачным для немецкого читателя, но как будет принят роман в Германии, писательница не знает. «Как будет принят роман в Германии, для меня сейчас большой вопрос, большая забота и волнение. У меня будет несколько поездок в Германию, начиная с октября, для презентации романа немецкому читателю», — поделилась она.

Роман повествует о немцах Поволжья 20-30-х годов в лице главного героя, учителя Якоба Баха, который растит единственную дочь в уединенном хуторе и пишет сказки, которые воплощаются в реальности.

Интервью с российской писательницей Гузель Яхиной читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.



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