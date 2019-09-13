WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

14 сентября 2019, 10:00

Культура

Роман Гузель Яхиной «Дети мои» перевели на немецкий язык, изменив название на «Дети Волги»

Рекомендуем

Культура

Роман Гузель Яхиной «Дети мои» перевели на немецкий язык, изменив название на «Дети Волги»

Фото: Султан Исхаков

В октябре российская писательница презентует свой роман о немцах Поволжья в Германии.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В октябре писательница Гузель Яхина презентует в Германии свой роман «Дети мои», который перевели на немецкий, изменив название на «Дети Волги». Об этом российская писательница рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«16 августа роман „Дети мои“ вышел на немецком языке. На немецком называется иначе — „Дети Волги“ (Wolgakinder)», — сказала Гузель Яхина. 

Она считает такое название более удачным для немецкого читателя, но как будет принят роман в Германии, писательница не знает. «Как будет принят роман в Германии, для меня сейчас большой вопрос, большая забота и волнение. У меня будет несколько поездок в Германию, начиная с октября, для презентации романа немецкому читателю», — поделилась она.

Роман повествует о немцах Поволжья 20-30-х годов в лице главного героя, учителя Якоба Баха, который растит единственную дочь в уединенном хуторе и пишет сказки, которые воплощаются в реальности.

Интервью с российской писательницей Гузель Яхиной читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Режиссер Алексей Учитель приобрел права на экранизацию романа Гузель Яхиной «Дети мои»
Новости дня
10:26
Василь Шайхразиев о премии Ага Хана: Нам очень приятно, что Казань стала центром благородного дела

В Казани открылся семинар лауреатов премии Ага Хана в области архитектуры.

10:00
Роман Гузель Яхиной «Дети мои» перевели на немецкий язык, изменив название на «Дети Волги»

В октябре российская писательница презентует свой роман о немцах Поволжья в Германии.

09:32
Названы цены на продукцию местных фермеров на ярмарках в Нижнекамске

Говядина должна стоить 280 – 320 рублей, свинина – 220 рублей, баранина – 350 рублей, яйца отборные – 55 рублей, яйца первой категории – 50 рублей.

09:00
Режиссер Алексей Учитель приобрел права на экранизацию романа Гузель Яхиной «Дети мои»

Сроки выхода фильма неизвестны, подписан только договор с режиссером, поделилась писательница.

08:41
Туймазинский театр покажет в Москве комедию по пьесе Туфана Миннуллина «Старик из Альдермыша»

Постановки пройдут в рамках мероприятий, посвященных столетию со дня образования Республики Башкортостан.

08:00
До конца года в ТОСЭР «Чистополь» запустится производство радиаторов за 10 млн рублей

Будет создано не менее 40 рабочих мест.

07:42
Татарстанская «Единая Россия» определит кандидатуру на пост спикера Госсовета РТ

На выборах в парламент республики партия власти набрала 72,4% голосов избирателей, победив с семикратным преимуществом.

07:10
Фестиваль документального кино Beat Weekend уже в седьмой раз пройдет в Казани

В рамках кинофорума состоится мировая премьера фильма «33 слова о дизайне».

06:36
На окраине Зеленодольска планируют построить спортивный кластер и новую лыжную трассу

Стоимость профессиональной лыжной трассы составит порядка 150 млн рублей.

05:44
Сабинское лесничество признано самым лучшим в Татарстане

На смотр-конкурс поступил 21 проект от лесничеств республики.

04:42
В Мамадыше начались работы по расчистке и дноуглублению реки Ошмы

Сумма предотвращенного ущерба составит 600 млн рублей.

03:22
В поселке Васильево в пятый раз за последние два года избран новый глава

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин, обращаясь к новоиспеченному главе поселка, отметил, что в данной работе без патриотизма не обойтись.

02:11
Бугульминские школьники написали письмо главе района с просьбой о строительстве футбольной площадки

В рамках акции «Неделя добра» ученики проводили спортивные мероприятия и начали собирать выращенный на пришкольном участке урожай.

01:45
Для верхнеуслонских малышей устроили «громкие чтения» классиков и современных детских писателей

Дети с удовольствием рассматривали иллюстрации к произведениям, принимали участие в обсуждении поступков героев, отвечали на вопросы по тексту.

00:16
Любительская студия покажет в Нижнекамске современную пьесу о любви

Постановка состоится 27 сентября в районном доме культуры «Мирас».

13.09 23:46
Татарстанцев приглашают принять участие в опросе по исследованию городского транспорта

Опрос проводится с целью выявления основных проблем, связанных с работой городского транспорта и благоустройства.

13.09 23:40
В выходные в Казани пройдет рок-фестиваль

Зрители смогут увидеть выступления шести групп из Казани и Йошкар-Олы.

13.09 23:26
Владимир Ткачев: «Результативность нашего звена — просто стечение обстоятельств»

Нападающий казанцев отметил, что все члены команды хорошо играют, но «кто-то забивает сейчас, а кто-то чуть позже выручит команду».

13.09 23:15
В Санкт-Петербурге прозвучали «Жемчужины татарской музыки»

Концерт прошел с огромным успехом, о чем свидетельствовали аншлаг в зале и 20-минутные непрекращающиеся аплодисменты благодарной публики.

13.09 23:08
Защитник «Ак Барса»: «Здорово, что удалось победить, не показывая лучшего хоккея»

Микаэль Викстранд рассказал о первой домашней забитой шайбе в сезоне.

13.09 22:56
Данис Зарипов: В душе есть печаль, что такие профи, как Билялетдинов, заканчивают тренерскую карьеру

Капитан «Ак Барса» прокомментировал вознесение именного стяга экс-тренера команды под своды «Татнефть Арены».

13.09 22:50
В Татарстане стартует Школа начинающего фермера

К участию приглашаются молодые люди, которые зарегистрированы в сельской местности и хотят начать свой бизнес после окончания университета.

13.09 22:38
Защитник «Ак Барса»: «Поднятие стяга Билялетдинова и первая домашняя игра немного давили на команду»

Альберт Яруллин прокомментировал матч против «Металлурга», окончившийся победой казанцев.

13.09 22:32
Дмитрий Квартальнов: У «Ак Барса» проблемы с игрой во втором периоде

Главный тренер казанского клуба отметил, что игроки действовали «нервозно» из-за первого домашнего матча.

13.09 22:18
В Дербышках очистили прибрежную территорию озера Комсомольское

В уборке участвовали местные жители, школьники, а также члены РГО — всего около 60 человек.

События