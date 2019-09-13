(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Режиссер Алексей Учитель приобрел права на экранизацию романа Гузель Яхиной «Дети мои». Когда выйдет фильм, неизвестно. В настоящее время подписан лишь договор с постановщиком, рассказала российская писательница Гузель Яхина в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Я рада, что режиссер Алексей Ефимович Учитель захотел экранизировать „Дети мои“, и права ему переданы. Другое дело, что пока нет никаких сроков. Есть лишь творческие планы у самого режиссера», — поделилась писательница Гузель Яхина.

Автор романа считает, что произведение не подходит для сценической постановки и фильма и главное препятствие к этому — молчаливость главного героя. Герой молчит практически весь роман и говорит лишь в первой и пятой части.

«Да, есть подписанный договор, есть планы. Мы обсуждали, было бы здорово, если бы в фильме сыграли немецкие актеры, потому что все герои романа — немцы», — подытожила она.

Сейчас Алексей Учитель снимает фильм о Викторе Цое, далее он планирует сделать картину о Шостаковиче и лишь после этого сможет приняться за работу над лентой «Дети мои».

Интервью с российской писательницей Гузель Яхиной читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.



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