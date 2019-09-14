В поселке Васильево в пятый раз за последние два года избран новый глава

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В поселке городского типа Васильево Зеленодольского района избрали нового главу поселения. Им стал Эльдар Халиуллин – депутат 9-го избирательного округа. До августа 2018 он занимал пост руководителя исполкома поселка, до этого работал в администрации района, пишут «Новости Зеленодольска».



На очередной сессии депутатов совета поселка Васильево посредством тайного голосования 11 депутатов из 12 отдали свой голос в пользу Эльдара Курбангалиевича, тем самым доверив опытному руководителю судьбу поселка.



Глава Зеленодольского района Александр Тыгин, обращаясь к новоиспеченному главе поселка, отметил, что в данной работе без патриотизма не обойтись.



«У нас, у глав районов, при встрече с новым главой, говорят: "С хомутом!". Васильево можно сравнить с шестью районами, поэтому, действительно, Эльдар Курбангалиевич, "с хомутом!" и не маленьким!» — обратился Тыгин к новоиспеченному руководителю.



Эльдар Халиуллин стал пятым избранным главой за последние два года.

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