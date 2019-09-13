На окраине Зеленодольска планируют построить спортивный кластер и новую лыжную трассу

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Возле спортивного комплекса «Маяк» на западной окраине Зеленодольска может появиться большой спортивный кластер и новая освещенная лыжная трасса. Такая информация была озвучена на встрече с жителями в школе № 4, где обсуждали варианты застройки территорий, освободившихся после сноса аварийного жилья. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Подобные встречи прошли в гимназии № 5, школе № 10, 11, 14. В школе № 4 главной темой обсуждения стал вопрос, что будет в микрорайоне между улицами Паратской, Украинской, Рогачева.



Глава района Александр Тыгин рассказал, что руководство видит возможность для развития спортивной инфраструктуры в районе рядом со школой № 4, где может быть зарезервировано место для строительства двух новых спортивных комплексов – в том числе и плавательного бассейна и ледового дворца.



«Такие спорткомплексы уже есть в микрорайоне Мирный, но в старой части тоже нужны», – отметил он.



Кроме того, в ближайшей перспективе рядом с СК «Маяк» может появиться новая лыжероллерная трасса. Ее стоимость составит порядка 150 млн рублей. По замыслу это будет освещенная профессиональная трасса протяженностью 5 км, шириной 6 м.



Новая трасса нужна и для того, чтобы существующая использовалась так, как она используется сейчас горожанами. На сегодняшний день это место для прогулок с детьми, выгула собак, для тренировок лыжников-любителей. У профессиональных спортсменов нет возможности тренироваться в данных условиях.

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