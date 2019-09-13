Сабинское лесничество признано самым лучшим в Татарстане

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Сабинское лесничество стало победителем по итогам республиканского смотра-конкурса «Лучшее лесничество Республики Татарстан 2019» по благоустройству территории лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.



На смотр-конкурс поступил 21 проект от лесничеств республики. В проектах представители подведомственных учреждений отразили итоги деятельности в текущем году.

Специалисты обустраивали территорию лесного фонда, строили беседки, скамейки, малые архитектурные формы, очистили участки леса около мест массового отдыха, улучшили состояние наглядной агитации (обновили аншлаги, баннеры, плакаты об обеспечении пожарной безопасности, бережном отношении к лесу), провели разъяснительную и профилактическую работу по предупреждению лесных пожаров и многое другое.

Второе место завоевали сотрудники мамадышского и пригородного лесничеств, третье место разделили елабужское, зеленодольское, мензелинское и черемшанское лесничества.

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