В Мамадыше начались работы по расчистке и дноуглублению реки Ошмы

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Мамадыше стартовали работы по расчистке и дноуглублению реки Ошмы. Расчистка русла повысит водоотводящую и дренирующую роль гидрографической сети. В результате от затопления будут защищены 90 жилых домов, в которых проживают 315 человек. Сумма предотвращенного ущерба составит 600 млн рублей, пишет газета «Нократ».



В Мамадыш с рабочим визитом прибыл замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский. Он подчеркнул, что все работы на Ошме реализуются за счет средств федерального бюджета. На объекте выполнят работы по расчистке и укреплению дна, увеличится водопропускная способность.





«Работы будут проводиться на протяжении нескольких лет. Общая протяженность участка проведения работ составит более шести километров», — сообщил подробности Егор Тарнавский, отметив, что финансирование проекта в этом году составит около 3,8 млн рублей.





Данные денежные средства специалисты потратят на подготовку русла под последующую расчистку. В целом проект рассчитан на 3-4 года.





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