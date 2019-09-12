Туймазинский театр покажет в Москве комедию по пьесе Туфана Миннуллина «Старик из Альдермыша»

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). 29 и 30 сентября на сцене московского драматического театра «Модерн» Туймазинский государственный татарский драматический театр представит комедию по пьесе Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермыш». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Постановки пройдут в рамках мероприятий, посвященных столетию со дня образования Республики Башкортостан.





Комедию по пьесе Туфана Миннуллина зрители смогут посмотреть 29 сентября. Популярное произведение татарского классика повествует о том, как небесные силы посылают к главному герою, 91-летнему старику Альмандару, посланника смерти. Однако Альмандару из деревни Альдермеш умирать некогда – у него полно планов на будущее и куча незавершенных дел. Посланник смерти впервые встретил старика, который прожил долгую и трудную жизнь, но не потерял к ней интерес. В итоге он сам начинает искать пути, чтобы продлить Альмандару жизнь.

30 сентября состоится спектакль «Близнецы» по пьесе Ангама Атнабаева. Произведение посвящено доброй и светлой истории любви, в центре которой – молодые, красивые деревенские девушки Расима и Рамиля. Сестры становятся главными героинями в погоне за справедливостью и «виновницами» личного счастья не только своих односельчан, но и приехавших в командировку корреспондентов.

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