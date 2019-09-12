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Татар-информ

14 сентября 2019, 02:11

Общество

Бугульминские школьники написали письмо главе района с просьбой о строительстве футбольной площадки

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Общество

Бугульминские школьники написали письмо главе района с просьбой о строительстве футбольной площадки

Фото: bugulma-tatarstan.ru

В рамках акции «Неделя добра» ученики проводили спортивные мероприятия и начали собирать выращенный на пришкольном участке урожай.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В рамках акции «Неделя добра» в Подгорненской школе Бугульминского района прошел ряд различных мероприятий, пишет «Бугульминская газета».

Во Всероссийский день трезвости, который отмечается в России в первой декаде сентября, с учениками провели познавательно-воспитательную беседу о вредных привычках и их вредном влиянии на здоровье человека. Также всю неделю проводились спортивные тренировки и зарядки на свежем воздухе. В рамках школьной акции «Качаем здоровье» ученики делали на вершине горы групповую гимнастику, проводили флешмобы и командные игры. Мероприятия проходили при участии педагога Подгорненской школы Андрея Андреева.



Кроме того, ребята начали собирать урожай, выращенный ими на пришкольном участке. Большую часть урожая планируется реализовать по оптовым ценам на осенней ярмарке, а также предложить постоянным покупателям – людям с ограниченными возможностями по зрению.

Для развития спортивного досуга и развития села активисты школы и молодежь собрали подписи и написали письмо главе Бугульминского района, в котором попросили Линара Закирова помочь со строительством современной футбольной площадки на территории поселка.

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