Названы цены на продукцию местных фермеров на ярмарках в Нижнекамске

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В эти выходные в Нижнекамске пройдут ежегодные осенние сельскохозяйственные ярмарки, благодаря которым горожане смогут купить картофель, капусту и другую сельхозпродукцию от местных производителей, передает «НТР 24».



Местные фермеры радуются урожаю и говорят, что на славу уродился не только картофель, но и лук и чеснок, отмечает источник.



Покупать на зиму свежие и качественные продукты от местных аграриев жителям выгодно, так как товары продаются по сниженным ценам. Так, в прошлом сезоне на ярмарке продали 900 тонн продукции на сумму 100 млн рублей. Рекомендуемые цены были озвучены и на рабочем совещании по предстоящим ярмаркам.



Замруководителя исполкома по сельскому хозяйству Альфред Нигматзянов отметил, что говядина должна стоить 280 – 320 рублей, свинина – 220 рублей, баранина – 350 рублей, яйца отборные – 55 рублей, яйца первой категории – 50 рублей, молоко разливное – 30 рублей, сыры твердые – 330 рублей.



Кроме того, глаз покупателя будут радовать яркие палатки и соответствующий внешний вид продавцов, отметил Нигматзянов. Под контролем будут держать и перекупщиков.



Замруководителя исполкома района Радмир Беляев напомнил, что в прошлом году были некоторые моменты, связанные с перекупами. «Я хочу выразить слова благодарности полиции за то, что тогда мы жестко всех перекупов с территории у "Магнита" "попросили" покинуть. Потому что у нас есть своя картошка, свой лук, свое мясо, зачем нам чужие люди?» – сказал он.



С 14 сентября ярмарки будут работать по субботам и воскресеньям у магазина «Магнит» по улице Южной, а также на рынках «Комета» и «Бызовский».

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