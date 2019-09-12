Для верхнеуслонских малышей устроили «громкие чтения» классиков и современных детских писателей

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Коргузинская и Макуловская сельские библиотеки Верхнеслонского района РТ приняли участие в международной акции «Книжка на ладошке 2019», пишет газета «Волжская новь».



Заведующие библиотеками Любовь Грачева, Мадина Хисамова и Надежда Першина посетили детские сады в своих населенных пунктах. Для коргузинских малышей работники библиотек организовали «громкие чтения» по книгам классиков и современных детских писателей.



Воспитанники с удовольствием рассматривали иллюстрации к произведениям, принимали участие в обсуждении поступков героев, отвечали на вопросы по тексту.



Макуловские дети познакомились с книгами познавательного содержания, предназначенными именно для этого возраста, а также с произведениями татарского писателя Габдуллы Тукая – малышам прочитали и прокомментировали самые популярные сказки – «Водяная» и «Шурале».





Из веселых стихотворных историй дети узнали о днях недели, временах года и о самых нужных профессиях. Каждый из них поделился своими мыслями о том, кем он будет, когда вырастет.



Желания ребят пока самые разные – управлять «КАМАЗом», быть врачом, полететь в космос на большой ракете, стать охотником и спасать зверей, и даже быть просто «как мама, папа или дедушка». Дети с большим интересом полистали книги, рассматривая картинки, и даже придумали по ним свои истории.

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