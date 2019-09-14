Любительская студия покажет в Нижнекамске современную пьесу о любви

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Первая в Нижнекамске любительская студия «Еще не театр» представит премьеру спектакля «Обращение в слух» по мотивам одноименного романа Антона Понизовского. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Роман посвящен России и русской душе – это книга подлинных человеческих историй, полных любви и терпения, гнева и нежности; повествование о родных и чужих, непримиримых или прощающих.



Также произведение посвящено двум мужчинам и двум женщинам, которые слушают чужие рассказы и не замечают, как остроумная «пикировка» перерастает в ненависть, а соперничество – в любовь.

Постановка состоится 27 сентября в районном доме культуры «Мирас». Начало в 19:00. Вход свободный. Спектакль подходит для просмотра зрителей в возрасте от 16 лет.

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