(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Владимир Ткачев рассказал о причинах результативности его звена — Станислава Галиева и Даниса Зарипова.

«У нас все ребята хорошо играют, у всех есть игровое задание. Просто так получается — кто-то забивает сейчас, кто-то чуть позже выручит команду. Все мобильны, все нацелены на ворота, поэтому наша результативность — просто стечение обстоятельств. Мы должны продолжать работу и добиваться успеха в каждой игре», — поделился Ткачев.

Также хоккеист назвал поднятие именного стяга Зинэтулы Билялетдинова под своды «Татнефть Арены» большим днём для всего Татарстана: «Зинэтула Хайдарович — заслуженный тренер и мы ценим его проделанную работу. Я, Эмиль Гарипов стали игроками под его руководством и выиграть сегодня было действительно важно».

Вдобавок он отметил, что соскучился по казанским болельщикам и рад, что получилось выиграть. «Сегодня их было здорово слышно и их было очень много. Мы действительно ощущаем поддержку и очень рады играть дома», — сообщил нападающий.

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