Защитник «Ак Барса»: «Здорово, что удалось победить, не показывая лучшего хоккея»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Микаэль Викстранд прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 2:1.

«Это был не самый наш лучший матч. Здорово, что удалось победить, не показывая лучшего хоккея. Нам есть над чем поработать. В основном это индивидуальные ошибки, нужно играть аккуратнее в таких моментах», — заявил хоккеист.

Вдобавок он рассказал о первой домашней забитой шайбе в сезоне: «Зарипов отдал мне классный пас. У меня отличные партнеры, они дают мне шайбу и создают моменты, так что мне все нравится».

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