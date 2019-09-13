Данис Зарипов: В душе есть печаль, что такие профи, как Билялетдинов, заканчивают тренерскую карьеру

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов после победы над магнитогорским «Металлургом» прокомментировал вознесение именного стяга экс-тренера команды Зинэтулы Билялетдинова под своды «Татнефть Арены».

«Мы многое прошли с Зинэтулой Хайдаровичем: и победы, и поражения. У нас с ним большая совместная история. Поэтому в душе есть печаль, что такие люди заканчивают профессиональную тренерскую карьеру. Я уверен, что он не останется без работы. Он немного отдохнёт, и ему предложат хорошую должность. А мы будем только рады», — поделился Зарипов.

Встреча с командой из Магнитогорска завершилась победой казанцев со счётом 2:1. Забитыми шайбами отличились Микаэль Викстранд и Данис Зарипов.

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