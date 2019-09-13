Дмитрий Квартальнов: У «Ак Барса» проблемы с игрой во втором периоде

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после победы над магнитогорским «Металлургом» (2:1) заявил, что у команды плохо получается играть во втором периоде.

«Тяжёлая игра, первая игра дома. Не понравился второй период, у нас с ним, положа руку на сердце, в целом проблемы. Но в конце мы выстояли, хоть нам есть над чем работать», — сообщил Квартальнов журналистам.

Также он прокомментировал многочисленные ошибки игроков при выходе из обороны: «Мы хорошо готовились, но присутствовала нервозность. Первый матч дома, и это захлестнуло ребят».

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