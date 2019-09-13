В Дербышках очистили прибрежную территорию озера Комсомольское

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Сегодня на озере Комсомольское в Дербышках прошла экологическая акция, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества в РТ.

В уборке участвовали местные жители, школьники, а также члены РГО — всего около 60 человек. Благодаря проведению нескольких субботников, прибрежная территория оказалась достаточно чистой, но несмотря на это участники акции собрали около 10 куб. метров мусора.

К мероприятию присоединилась экоактивистка и блогер Кира Камалова, которая также рассказала присутствовавшим, какие экопривычки на самом деле являются мифом и на что их можно заменить.

Акция на озере Комсомольском стала седьмой по счету, которую организовали в этому году региональное отделение РГО в Татарстане и Минэкологии РТ.

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