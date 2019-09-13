Татарстанцев приглашают принять участие в опросе по исследованию городского транспорта

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Эксперты инициативы Green Mobility «Экомобильность: создавая доступную и безопасную среду» приглашают жителей Татарстана принять участие в общероссийском проекте по исследованию городского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Опрос адресован жителям городов с целью выявления основных проблем, связанных с работой городского транспорта и благоустройства», — говорится в сообщении.

Авторы проекта подчеркивают, что без помощи жителей нельзя создать эффективную устойчивую городскую среду, которая является визитной карточкой города и должна быть безопасной, удобной, комфортной и привлекательной.

Пройти анонимное анкетирование можно по ссылке.

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