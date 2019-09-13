На фестивале «Краски осени» в Казани можно попробовать сыр Камамбер, производимый в РТ

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). С 13 по 15 сентября на Кремлевской набережной в Казани проходит фестиваль «Краски осени», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Здесь посетители могут попробовать и купить настоящие фермерские продукты: сыры и сырные десерты, колбасные изделия и мясные деликатесы, мед, урбеч, травяные чаи, кедровые масла и орехи, вяленые ягоды, сухофрукты и т. д.

«К примеру, можно продегустировать и приобрести сыры Камамбер и Бри, изготавливаемые по французской рецептуре фермером из Татарстана», — говорится в сообщении.

Также для гостей мероприятия подготовили конкурсы, мастер-классы и концертную программу с участием популярных городских кавер-групп.

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