Во время матча «Ак Барс» — «Металлург» фанат «Трактора» сделал предложение руки и сердца девушке

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во время первого домашнего матча «Ак Барса» против магнитогорского «Металлурга» фанат челябинского «Трактора» сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Девушка ответила: «Да». Вопрос, как они оказались на трибунах Казани и за кого болеют, остался нерешенным.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что перед матчем «Ак Барса» бывший главный тренер казанского клуба Зинэтулла Билялетдинов был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени.

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