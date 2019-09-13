В Татарстане стартует Школа начинающего фермера

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября в Татарстане при поддержке Минсельхозпрода РТ стартует «Школа начинающего фермера», сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

«За два дня молодые люди из сел и деревень республики обучатся основам бизнес планирования, составления эффективного бизнес-плана и узнают о программах поддержки молодежи на селе», — говорится в сообщении.

В рамках обучения пройдут бизнес-тренинги, круглые столы и конкурс бизнес-проектов, победитель в котором получит сертификат на полиграфические услуги для бренда своего продукта в размере 30 тыс. рублей.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые зарегистрированы в сельской местности и хотят начать свой бизнес после окончания университета.

Для участия необходимо в срок до 18 сентября 2019 года отправить заявку на электронную почту: amo-rt@mail.ru с пометкой «Заявка ШМП».

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