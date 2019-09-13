Всероссийская акция «Добровольцы – детям» в Татарстане продлится до 15 сентября

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). VIII Всероссийская акция «Добровольцы — детям» проходит в субъектах России в период с 15 мая по 15 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«В ходе акции планируется подписать более тысячи совместных добровольческих программ, договоров о сотрудничестве, соглашений о взаимодействии между организациями, оказывающими услуги детям и семьям с детьми, и добровольческими организациями», — говорится в сообщении.

В акции примут участие более 5 млн человек, помощь и поддержку получат около 1,5 млн детей и семей с детьми.

По завершении мероприятия оргкомитет определит самых активных участников в шести номинациях: «Объединяя усилия»; «Добровольчество через всю жизнь»; «Завтра начинается сегодня»; «Открыты двери для друзей»; «От сердца к сердцу»; «Всем миром — за счастье семьи».

С подробностями можно ознакомиться на сайте.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что школьники из Татарстана собрали в помощь казанскому хоспису почти 276 тыс. рублей.

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