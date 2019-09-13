Исполком Набережных Челнов призвал блогеров поддержать новый налоговый режим для самозанятых

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова провела встречу с челнинскими блогерами, которые готовы оказать информационную поддержку нового налогового режима для самозанятых, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

«Я вас приглашаю к диалогу для того, чтобы мы с вами попробовали донести информацию до наших жителей, до тех кто, является самозанятым, но пока не регистрируется», — отметила Наталия Кропотова, обращаясь к участникам встречи.

Она подчеркнула, что самозанятость — это новый налоговый режим, который имеет определенные плюсы: отсутствие отчетов о декларации, формирование чека в приложении, легальная работа без статуса ИП, выгодные налоговые ставки, простая регистрация через Интернет, совмещение с работой по трудовому договору и т.д.

Сегодня в Автограде зарегистрировано 2 641 самозанятых. Для того чтобы стать самозанятым, нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог».

На встрече было решено, что для предпринимателей, относящихся к данной категории, организуют нетворкинг, на котором выступят те, кто уже вошел в число самозанятых.

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