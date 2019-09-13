WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

13 сентября 2019, 19:19

Официальная хроникаСпорт

Зинэтула Билялетдинов награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени

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Официальная хроникаСпорт

Зинэтула Билялетдинов награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени

Фото: Султан Исхаков/архив

Тренерский стяг экс-тренера «Ак Барса» подняли под своды «Татнефть Арены».

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Экс-главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулла Билялетдинов награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Об этом перед первым домашнем матчем «Ак Барса» рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 

«Хоккей особенно любим в Татарстане, мы создаем все условия для его развития. Он приносит нам много радости и удовольствия. Сегодня мы чествуем заслуженного тренера России, он сделал огромный вклад в татарстанский хоккей. Хотелось бы отметить, что за вклад в развитие культуры и спорта указом Президента Российской Федерации Билялетдинов награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени», — сказал Мухаметшин. 

Далее произошло поднятие именного тренерского стяга Билялетдинова, который прокомментировал награду: «Огромное спасибо за поддержку на протяжении многих лет. Награда, которую я получил, не только моя заслуга, а всех нас. Я считаю себя счастливым тренером, потому что со мной была отличная команда: они были преданы хоккею и работали во славу хоккею. Нынешнему же „Ак Барсу“ я хочу пожелать успехов, удачи и побед».

Завершилась церемония символическим вбрасыванием шайбы Мухаметшиным, Магановым и Билялетдиновым.

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