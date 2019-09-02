Зарубежные СМИ раскритиковали ролик казанских близняшек, накормивших бездомного роллами

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Зарубежные СМИ раскритиковали видео блогеров-близняшек Адели и Алины Фатхеевых из Казани, на котором девушки кормят бездомного на инвалидной коляске роллами.

Девушки сняли социальное видео для участия в марафоне #НамНеВсеРавно2019, которое организовало движение «Молодежь Татарстана».

На видео сестры идут по улице и встречают бездомного в инвалидной коляске. «Бедненький! Он, наверное, давно не кушал», — сказали девушки и заказали для него набор роллов через приложение по доставке еды.

На портале LadBible вышла статья, в которой поведение девушек перед камерой назвали «жутковатым» и «самодовольным». Также автора статьи возмутили слова, что коты милее бездомных людей. «В следующий раз, когда захотите заказать бездомной кошке тайскую лапшу, помните, что бездомным людям тоже нужна еда», — написал он.

«Эти близняшки настолько оторваны от реальности, что даже не понимают, как можно помочь бездомным», — приводит Daily Mail комментарий одного из пользователей.

The Sun назвало ролик близняшек рекламным трюком, чтобы повысить свою популярность. В статье отмечается, что видео не имеет ничего общего с «искренними намерениями помочь человеку».

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