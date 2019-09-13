Чаши 19 века из Фонда Марджани и картины с 3D эффектом: В ГСИ открылась выставка Александра Акилова

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани открылась выставка фотографий и живописи с 3D эффектом представителя современной живописной школы Александра Акилова под названием «К солнцу». На выставке разместили также посуду и чаши 19 века из Фонда Марджани.

«Из фонда здесь представлено 12 работ. Сама выставка получила название по картине Акилова „К солнцу“, которую я считаю одной из основных. Мы также представили экспонаты таджикского декоративно-прикладного искусства, среди которых есть старые чаши 19 века», — рассказала куратор выставочных проектов Фонда Марджани Мария Филатова.

Многие работы художника выполнены под определенным ракурсом, которые вызывают ощущение 3D-эффекта и нереальности пространства, отмечает куратор.

В столице Татарстана и залах Галереи современного искусства творчество Акилова будет представлено впервые.

«Я посетил Казань впервые, и город уже затмил собой мою выставку. Город прекрасный. Самой старой моей работе, которая здесь представлена, около 50 лет», — отметил художник Александр Акилов.

На выставке экспонируются около 60 фотографий и живописных произведений художника разных лет, в том числе работы из коллекций Фонда Марджани, Юлии Вербицкой (Линник) и принадлежащие автору.

«Первое впечатление от выставки великолепное, работы зацепили меня своей техникой, идеей и сказочным содержанием», — поделился посетитель выставки Эрик.

Отдельную часть экспозиции занимает серия фотографий «Душанбе — Таджикистан 1970–1980». Также специально к выставке подготовлен фильм, смонтированный Акиловым из фрагментов документальных съемок, проведенных в Таджикистане в период с 1980-го по 1990 год.

Выставка открыта в ГСИ до 20 октября.

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