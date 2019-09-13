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Татар-информ

13 сентября 2019, 18:10

Сельское хозяйство

Татарстан станет одним из 18 регионов России, где создадут научные центры по сельскому хозяйству

Сельское хозяйство

Татарстан станет одним из 18 регионов России, где создадут научные центры по сельскому хозяйству

До конца 2019 года в России планируется создать 15 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Республика Татарстан станет одним из 18 регионов России, в котором будут созданы селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры, сообщает ТАСС.

Всего Министерство науки и высшего образования РФ планирует до конца 2019 года создать 15 таких центров, а к 2021 году — 35 центров, заявил на коллегии Минобрнауки директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров.

«[селекционные центры] должны создаваться на базе федеральных научных центров, где есть биоресурсная коллекция, где проводятся генетические исследования, есть кадровый потенциал, лаборатории, земельные ресурсы», — сказал Багиров.

По его данным, центры создаются в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Тамбовской областях, а также в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Крым.

Вугар Багиров добавил, что селекционный центр должен обладать достаточной научно-технологической и современной лабораторной материально-технической базой, кадровым составом и опытом, что позволило бы ему решать задачи по созданию высокоэффективных конкурентоспособных отечественных селекционных форм, востребованных реальным сектором экономики.

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