Татарстан станет одним из 18 регионов России, где создадут научные центры по сельскому хозяйству

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Республика Татарстан станет одним из 18 регионов России, в котором будут созданы селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры, сообщает ТАСС.

Всего Министерство науки и высшего образования РФ планирует до конца 2019 года создать 15 таких центров, а к 2021 году — 35 центров, заявил на коллегии Минобрнауки директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров.

«[селекционные центры] должны создаваться на базе федеральных научных центров, где есть биоресурсная коллекция, где проводятся генетические исследования, есть кадровый потенциал, лаборатории, земельные ресурсы», — сказал Багиров.

По его данным, центры создаются в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Тамбовской областях, а также в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Крым.

Вугар Багиров добавил, что селекционный центр должен обладать достаточной научно-технологической и современной лабораторной материально-технической базой, кадровым составом и опытом, что позволило бы ему решать задачи по созданию высокоэффективных конкурентоспособных отечественных селекционных форм, востребованных реальным сектором экономики.

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