В Казани начали реконструкцию памятника Мусе Джалилю

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Казани на площади 1 Мая началась реконструкция памятника писателю и Герою Советского Союза Мусе Джалилю и благоустройство прилегающей к нему территории — уже демонтировано основание памятника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Комитет внешнего благоустройства Казани отреставрирует памятник Мусе Джалилю за 2,3 млн рублей.

«Основными целями ремонта памятника являются сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объекта культурного наследия», — говорится в документах на портале госзакупок.

На время реставрации движение пешеходов и автотранспорта будет перенаправлено.

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