Принц Ага Хан IV: Миру нужны такие примеры, как Казань и Болгар

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстан на протяжении веков был местом исключительной приверженности плюралистическим ценностям. Город Казань и окрестности издавна славились своим сочетанием этносов и культур, заявил принц Карим Ага Хан IV на вручении учрежденной им премии в театре им. Мусы Джалиля.

«Впечатляет то, как здесь сохраняют и уважают архитектурное наследие. Во время своих визитов в Казань и Болгар я видел, как преданые своему делу люди могут чтить силу как своей культурной самобытности, так и культурного плюрализма», — отметил он.

Гостя особенно поразило то, что в республике рядом друг с другом находятся мечети и церкви.

«Я надеюсь, что все мы сможем указать остальному миру на мощную плюралистическую модель таких мест, как Казань и Болгар. Миру нужны такие примеры», — подчеркнул принц.

Принц Карим Ага Хан IV учредил архитектурную премию в 1977 году. Ее вручают каждые три года за проекты, которые устанавливают новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне.

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