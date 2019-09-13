Депутат Госсовета РТ Садриев: Мы пошли в народ через сервис «Мой депутат»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Благодаря сервису «Мой депутат» кандидаты в депутаты Госсовета узнали о реальных проблемах избирателей. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ Камиль Садриев на заседании экспертного клуба «Волга».

«Новизна этих выборов — создали онлайн сервис „Мой депутат“, создали выездные приемные. Мы пошли в народ. Любой имел возможность выразить свое отношение к власти. Таких обращений в этом году было более 8600», — сказал Садриев.

Речь идет только о телефонных звонках, но избиратели могли обратиться с вопросами через сайт «Мой депутат». Таких заходов было более 12 тыс. еще накануне выборов 8 сентября.

«Люди звонили в колл-центр в надежде побеседовать с кандидатом в депутаты, с тем, кто конкретно принимать решения. Люди хотели почувствовать, что на другом конце провода адекватный кандидат. Мне как кандидату тоже было важно услышать, насколько серьезные вопросы поднимают наши избиратели», — добавил Садриев.

Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что партия «Единая Россия» сохранит после выборов работу общественных приемных и онлайн-сервис «Мой депутат». С его помощью жители Татарстана могут оставить наказ или предложение.

Выборы в Госсовет Республики Татарстан прошли в минувшее воскресенье, 8 сентября. По итогам выборов партия «Единая Россия» набрала 72,43% голосов. КПРФ с результатом 10,74% заняла второе место. На третьей строчке — «Справедливая Россия», набравшая почти 4% голосов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.