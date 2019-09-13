Дамир Фаттахов: Голосование в «цифре» привлечет молодежь на выборы

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Привлечь молодое поколение к более активному участию в избирательном процессе поможет использование новых, современных технологий и форматов. Главный из них — возможность электронного голосования, считает министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Такое мнение он высказал в ходе заседания экспертного клуба «Волга» в Казани.

В пример Фаттахов привел голосование на прошедших выборах в молодежный парламент республики.

«Будет ли востребован этот инструмент электронного голосования — абсолютно точно, и увеличится процент явки. Молодое поколение уже родились с гаджетами, и технический прогресс сформировал этот новый формат взаимоотношений (молодежи и власти — прим. Т-и)», — отметил Дамир Фаттахов.

Он добавил, что в итоге благодаря электронному голосованию в выборах в молодежный парламент приняли участие более 23 тыс. человек. Показатель превысил все прогнозы, отметил Фаттахов.

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