(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Неизвестный сообщил о взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Казани в Симферополь, сообщили в «Крыминформ».

По данным агентства, аноним сообщил, что в багажном отделении самолета Airbus находится взрывное устройство.

В ГУ МЧС России по Республике Крым ИА «Татар-информ» данную информацию подтвердили.

«Да, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступало, самолет благополучно приземлился, все проверили, вызов был ложным», — рассказали в министерстве.

В данный момент полицейские устанавливают злоумышленника.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.