(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Неизвестный сообщил о взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Казани в Симферополь, сообщили в «Крыминформ».
По данным агентства, аноним сообщил, что в багажном отделении самолета Airbus находится взрывное устройство.
В ГУ МЧС России по Республике Крым ИА «Татар-информ» данную информацию подтвердили.
«Да, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступало, самолет благополучно приземлился, все проверили, вызов был ложным», — рассказали в министерстве.
В данный момент полицейские устанавливают злоумышленника.