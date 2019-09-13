Сеть «Эссен» презентовала реализацию технологии Zero Waste в сети

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани, в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, состоялся круглый стол на тему «Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью.

В обсуждении вопросов и проблем, связанных с применением экологичных упаковок для продуктов и их дальнейшей утилизацией, приняли участие представители власти, эко-движения и крупных производителей.

«Практика показывает, что не более 10% отходов идет на переработку. Наша задача — совместно с региональными операторами и муниципальными образованиями создать инфраструктуру, поле для работы малого и среднего бизнеса в этом сегменте экономики, чтобы как можно больше можно было принести пользы от отходов, которые сегодня образуются на территории Республики Татарстан», — обозначил проблему первый замминистра Алексей Фролов.

В своем выступлении он привел пример, что в советское время всю продукцию заворачивали в бумагу, а люди ходили в магазин с авоськами. «Сейчас мы настолько перестроились, что мы уже для пакетов у себя в квартирах ставим отдельные пластмассовые ящики, в которые эти пакеты складываем. Поэтому это задача общества и в целом всех структур», — добавил спикер.

В последнее время все больше людей начинают пропагандировать концепцию вдумчивого потребления и отношения к покупкам, чтобы тем самым минимизировать вред экологии. Экологичная упаковка не всегда выгодна как для производителя, так и для потребителя, потому что с ее применением возникают проблемы при транспортировке и хранении продукта, что в дальнейшем сказывается на стоимости.

Сеть «Эссен» реализует технологию zero waste в различных категориях: упаковочные материалы, утилизация отходов, цифровое пространство.

«Преимущественно это насыпная нефасованная продукция. Проект мы начали в 2018 году в ряде категорий: бакалея, чай-кофе, кондитерские изделия и пиво. Для наших покупателей мы в этих категориях даем возможность приобретать нефасованную продукцию», — начала презентацию директор отдела маркетинга сети «Эссен» Алиса Ситдикова.

Она привела в пример отказ компании упаковывать хлебобулочные изделия в пластиковые пакеты, а использовать исключительно крафтовую бумагу, рассказала о планах сети к 2020-2021 году внедрить отдельные магазины, где люди при покупке продуктов могли бы использовать свою тару.

«Также хочу сказать о развитии технологий. У нас есть свое решение мобильного предложения, что позволило нам на 70% сократить производство, печать проможурналов. За 2018 год это наш реальный результат. Покупатель заходит в мобильное приложение и видит акции, новости компании здесь и сейчас. Ему уже не нужно брать каталог, приходя в наши супермаркеты», — рассказала Алиса Ситдикова.

Подводя итоги, она отметила, что за прошлый год компания уменьшила заказ пластиковой упаковки на 25% — это позволило повысить лояльность покупателей почти настолько же.

«Если резюмировать, то всем присутствующим хотелось бы оставить такой открытый вопрос: „Что мы все вместе можем предпринять для развития zero waste на российском рынке?“. Как нам кажется, должен быть системный подход, в котором участвуют и производители товаров, и сети, и производители упаковки, и государственные регулирующие структуры. Вопрос открытый», — завершила выступление директор отдела маркетинга компании.

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