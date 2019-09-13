(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Главу казанской фирмы по производству упаковки будут судить за банкротство и отмывание 56 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в 2014 году руководитель ЗАО "Тафлекс" произвел безвозмездное отчуждение семи единиц оборудования с целью преднамеренного банкротства, из-за чего фирма не смогла расплатиться с кредиторами и была признана банкротом», — рассказал Галиев.

В дальнейшем, как считает следствие, чтобы легализовать отчужденное имущество, его продали в другую подконтрольную «Тафлекс» фирму.

Потерпевшими заявлены гражданские иски, в целях обеспечения которых были арестованы земельный участок, доли в предприятиях и оборудование фирмы обвиняемого.

Дело о преднамеренном банкротстве и легализации имущества, добытого преступным путем, будет направлено в Кировский районный суд Казани.

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