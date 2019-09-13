Политолог Виноградов: В РТ была четкая мотивация голосовать за «Единую Россию» на выборах в Госсовет

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане была четкая мотивация голосовать за кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в республиканский парламент 8 сентября. Об этом сообщил политолог, президент фонда «Петербургская Политика» Михаил Виноградов.

«Была четкая местная повестка, четкая рациональная мотивация голосовать за „Единую Россию“ как за лоббистскую силу, способную двигать важные для республики темы», — сказал Виноградов. Он добавил, что консолидирующей темой для местной повестки стало обсуждение резонансного законопроекта о праздновании «Стояния на Угре».

В рамках четвертого заседания экспертного клуба «Волга» политолог перечислил особенности прошедшей избирательной кампании в Татарстане. Эксперт считает, что «в пользу власти сыграла четкая система управления антирейтингом».

Татарстан также продемонстрировал нестандартный для регионов подход — открыто говорить о проблемах накануне Единого дня голосования 8 сентября.

«Удалось не прятать под ковер проблемные темы. Мы видим, что есть попытка проблемные темы скорее проговорить, чем спрятать. Может, это не в традициях среднестатистического региона, обычно принят подход „Да после выборов решим!“. В республике [Татарстан] было иначе», — сказал эксперт.

Выборы в Госсовет Республики Татарстан прошли в минувшее воскресенье, 8 сентября. По итогам выборов партия «Единая Россия» набрала 72,43% голосов. КПРФ с результатом 10,74% заняла второе место. На третьей строчке — «Справедливая Россия», набравшая почти 4% голосов.

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