Политолог: Программа «Мой двор» позволяет людям почувствовать ответственность за будущее территорий

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Прошедшие выборы в Госсовет Татарстана показали, что в республике идет процесс развития компетентной демократии. Жители РТ чувствуют ответственность за будущее территорий, на которых они живут, в том числе благодаря программе «Наш двор». Об этом заявил президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов на проходящем в Казани четвертом заседании экспертного клуба «Волга».

По его словам, одним из примеров этого развития являются выборы в молодежный парламент. С другой стороны, наблюдается активная работа действующей власти над решением насущных вопросов людей.

«Это своеобразная подготовка к настоящему „умному“ голосованию. В Татарстане люди знают, за кого голосуют, работает правильный социальный лифт. Речь, в том числе и о программе „Мой двор“, которая позволяет людям почувствовать, что от них зависит будущее определенной территории», — подчеркнул Наумов.

Ранее эксперт отметил необходимость перевода выборного процесса в стране на новый технологический уровень.

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