Песошин призвал миграционную службу содействовать переселению соотечественников в Татарстан

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Основной задачей миграционной службы является обеспечение максимального содействия россиянам в переселении на свою историческую родину. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на праздничном мероприятии в честь юбилея миграционной службы МВД России.

«За три столетия функции и полномочия сотрудников подразделения менялись, но неизменной осталась задача: обеспечение реализации миграционной политики страны. Вы первыми поздравляете юных жителей республики, вручая им главный документ — паспорт РФ. Вы принимаете присягу у тех, кто хочет стать гражданином России, и делаете все возможное для улучшения качества предоставления государственных услуг», — сказал Песошин.

Он отметил, что благодаря деятельности сотрудников ведомства в республике повышается уровень легализации иностранных граждан.

«Одной из приоритетных задач является обеспечение максимального содействия нашим соотечественникам в переселении на свою историческую родину. Правительство республики относится с большим вниманием к решению этих вопросов и будет и впредь оказывать помощь в работе миграционным подразделениям», — подчеркнул Алексей Песошин.

На сцене в честь праздника выступили творческие коллективы Казани, а также сотрудники подразделений ведомства, лучшие из них получили из рук Премьер-министра почетные грамоты.

«Хочу поблагодарить всех руководителей министерств и ведомств, которые пришли на наш праздник. Мы еще так широко юбилей службы не отмечали. Миграционная служба — одна из немногих служб, которая отвечает за социальную сторону в органах внутренних дел и активно взаимодействует с широким спектром министерств и ведомств», — подчеркнул министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

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