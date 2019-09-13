Шаймиев пригласил Ага Хана принять участие в научной работе по изучению Великого шелкового пути

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстан открыт для сотрудничества с Фондом культуры Ага Хана. Об этом заявил Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев на церемонии вручения премии Ага Хана в области архитектуры.

В настоящее время ученые Академии наук РТ и КФУ активно занимаются научной проработкой Великого шелкового и Великого волжского путей. С начала 2000-х годов проводятся научные конференции, семинары и круглые столы, посвященные этой теме, обозначил тему для сотрудничества Шаймиев.

«Учитывая то, что Татарстан располагает высококвалифицированными учеными, признанными экспертами, Вы смогли бы, Ваше высочество, принять участие в совместной разработке проектов по изучению отдельных коридоров Великого шелкового пути», — отметил первый Президент Татарстана.

Шаймиев выразил надежду, что стороны найдут и другие точки соприкосновения в проектах, «нацеленных на реализацию наших общих благих целей».

Одним из ключевых участков Шелкового пути являлся Великий волжский путь, который в древности играл трансконтинентальную роль. В Татарстане на этом маршруте есть целый ряд ярких культурно-исторических объектов — древние города Биляр, Сувар, Елабуга и другие памятники, отметил директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков.

Принц Карим Ага Хан является духовным лидером мусульман-исмаилитов, унаследовав этот статус в возрасте 20 лет. Ага Хан осуществляет духовное руководство сообществом в 15 млн человек, которые проживают примерно в 25 странах, в основном в Западной и Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также в Северной Америке и Западной Европе.

Ага Хан является прямым потомком Пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя Али, первого Имама, и его жену Фатиму, дочь Пророка.

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