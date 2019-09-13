Эксперт клуба «Волга»: Надо сделать выборы технологичнее, чтобы привлечь россиян

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Российскую систему выборов надо сделать технологичнее, это поможет повысить явку. Такое мнение высказал президент российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов.

«Надо поменять сам технологический подход к тому, как эта государственная услуга [голосование] предоставляется. Мы предложили заменить сбор подписей альтернативным вариантом через сайт госуслуг, чтобы человек мог увидеть, за кого он в будущем сможет проголосовать», — считает эксперт.

Он отметил, что новый способ сбора подписей можно применить уже в 2021 году, когда будут проходить выборы в Госдуму России.

В Казани стартовало четвертое заседание экспертного клуба «Волга», посвященное итогам Единого дня голосования 8 сентября. Его участниками стали президент фонда «Петербургская Политика» Михаил Виноградов, президент российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов, президент российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов.

Выборы в Госсовет Республики Татарстан прошли в минувшее воскресенье, 8 сентября. По итогам выборов партия «Единая Россия» набрала 72,43% голосов. КПРФ с результатом 10,74% заняла второе место. На третьей строчке — «Справедливая Россия», набравшая почти 4% голосов.

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