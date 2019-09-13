(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Суд арестовал одного из обнальщиков, задержанного в Татарстане за махинации с 126 млн рублей, сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

«51-летнему жителю поселка Высокая Гора был назначен домашний арест до 21 октября 2019 года», — рассказали в суде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане полицейские задержали группу из четверых обнальщиков. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели обналичить 126 миллионов рублей, заработав около 16 миллионов.

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