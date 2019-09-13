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Татар-информ

13 сентября 2019, 17:00

Культура

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Мы очень старались не подвести Гузель»

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Культура

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Мы очень старались не подвести Гузель»

Фото: Рамиль Гали/архив

В Казани на «Аксенов-фесте» прошел показ эпизодов экранизации романа Гузель Яхиной.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Казани на «Аксенов-фесте» прошел показ эпизодов сериала «Зулейха открывает глаза», где режиссер картины Егор Анашкин признался, что съемочная команда старалась не подвести Гузель Яхину, создавая экранизацию ее романа. Об этом сообщается на сайте исполкома столицы Татарстана.

Зрители увидели яркие моменты режиссерской версии картины и пообщались со съемочной группой — режиссером фильма Егором Анашкиным, исполнительным продюсером кинокомпании «Русское» Ильей Паперновым, с автором романа Гузель Яхиной, а также актерами Евгением Морозовым и Рамилем Сабитовым.

«Это была большая ответственность для меня — взяться за такой материал. Мы очень старались не подвести Гузель и не испортить книгу. Это была одна из наших важных задач — экранизировать книгу, максимально передать ее настроение. Надеемся, что нам это удалось», — сказал режиссер Егор Анашкин.

Съемки фильма начались в Лаишевском районе Татарстана, где были воспроизведены декорации в виде таежного поселка Семрук, в который попадает главная героиня вместе с другими ссыльными. В Казани съемки эпизодов проходили на улице Кремлевская, в Казанском Кремле и на улице Карла Маркса. Работу над лентой проводила кинокомпания «Русское» по заказу телеканала «Россия 1».

«Планируется, что фильм покажут этой осенью. Осень началась, но еще 2,5 месяца. Для канала это не просто проект и картина, поэтому они ищут для него правильное место. Как обычно, мы узнаем об этом максимум за две недели до даты эфира. Тем более, картина еще не закончена, работа еще продолжается: титры, графика, цветокоррекция, звук», — поделился исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов.

Главные роли в фильме сыграли российские артисты — Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Евгений Морозов и Елена Шевченко.


 

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