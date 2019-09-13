На двух участках трассы А-295 в Татарстане увеличится максимальная скорость движения до 100 км/час

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). На двух участках автодороги А-295 с 14 часов 14 сентября увеличится максимальная разрешенная скорость движения транспорта до 100 км/час, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Максимальная скорость движения будет увеличена для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн на участках 115 – 118 км и 121 – 125 км трассы А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга».

«В связи с наличием наземных пешеходных переходов на участке с 118 по 121 км ограничение максимальной разрешенной скорости движения транспортных средств остается без изменений и составляет 90 км/час», – уточняется в сообщении пресс-службы.

Данный скоростной режим будет действовать до 30 октября, но срок его действия может быть сокращен, например, из-за ухудшения погодных условий.

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