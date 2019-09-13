Школьники из Татарстана приглашаются к участию в IX республиканском турнире юных биологов

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Казани 19-20 октября пройдет IX республиканский турнир юных биологов Татарстана. К участию в нем приглашаются школьники 8 – 11-х классов, интересующиеся биологией, сообщает Минобрнауки РТ.

«Турнир пройдет для команд в составе трех – пяти школьников. Состязание представляет собой биологический бой, который проходит в форме активной дискуссии с другими участниками и жюри», – говорится в сообщении министерства.

В командно-личных соревнованиях учащимся нужно будет решить биологические проблемные задачи, представить решения и защитить их в научной дискуссии.

В республиканском турнире юных биологов могут принять участие команды школ Татарстана, команды из других регионов участвуют по согласованию с оргкомитетом.

Зарегистрироваться для участия можно до 4 октября на официальном сайте, посвященном мероприятию. Победители региональных турниров приглашаются на всероссийское состязание.

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