WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

13 сентября 2019, 21:15

Наука и образование

Школьники из Татарстана приглашаются к участию в IX республиканском турнире юных биологов

Рекомендуем

Наука и образование

Школьники из Татарстана приглашаются к участию в IX республиканском турнире юных биологов

Регистрация для участия в состязаниях продлится до 4 октября.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Казани 19-20 октября пройдет IX республиканский турнир юных биологов Татарстана. К участию в нем приглашаются школьники 8 – 11-х классов, интересующиеся биологией, сообщает Минобрнауки РТ.

«Турнир пройдет для команд в составе трех – пяти школьников. Состязание представляет собой биологический бой, который проходит в форме активной дискуссии с другими участниками и жюри», – говорится в сообщении министерства.

В командно-личных соревнованиях учащимся нужно будет решить биологические проблемные задачи, представить решения и защитить их в научной дискуссии.

В республиканском турнире юных биологов могут принять участие команды школ Татарстана, команды из других регионов участвуют по согласованию с оргкомитетом.

Зарегистрироваться для участия можно до 4 октября на официальном сайте, посвященном мероприятию. Победители региональных турниров приглашаются на всероссийское состязание. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казанский кооперативный институт начнет сотрудничать с университетом Самарканда
Новости дня
22:18
В Дербышках очистили прибрежную территорию озера Комсомольское

В уборке участвовали местные жители, школьники, а также члены РГО — всего около 60 человек.

22:04
Аэровокзал с пропускной способностью 200 пассажиров в час появится в «Бегишево» в 2020 году

Строительство трехэтажного терминала международных воздушных линий началось в январе текущего года.

21:58
«Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург» на глазах Зинэтулы Билялетдинова

Зинэтула Билялетдинов стал специальным гостем первого домашнего матча казанцев в нынешнем сезоне.

21:45
Всероссийская акция «Добровольцы – детям» в Татарстане продлится до 15 сентября

Участниками акции станут более 5 млн человек, помощь и поддержку получат около 1,5 млн детей и семей с детьми.

21:31
На фестивале «Краски осени» в Казани можно попробовать сыр Камамбер, производимый в РТ

Гостей фестиваля ждут конкурсы и мастер-классы, концертная программа с участием популярных городских кавер-групп.

21:15
Школьники из Татарстана приглашаются к участию в IX республиканском турнире юных биологов

Регистрация для участия в состязаниях продлится до 4 октября.

20:52
Обладателем Международной премии «Звездный билет» стал музыкант из Татарстана Рушан Крылов

Награду победителю вручили музыканты Андрей Макаревич и Евгений Борец.

20:27
Аэропорт «Бегишево» за восемь месяцев нарастил пассажиропоток на 5%

Пассажиропоток на внутренних рейсах с начала года вырос на 8%.

20:18
Во время матча «Ак Барс» — «Металлург» фанат «Трактора» сделал предложение руки и сердца девушке

Как они оказались на трибунах Казани и за кого болеют, осталось неизвестным.

19:55
Елабужские ветеринары бесплатно проведут вакцинацию домашних питомцев против бешенства

По городу и району будут работать передвижные ветеринарные пункты.

19:35
Исполком Набережных Челнов призвал блогеров поддержать новый налоговый режим для самозанятых

Самозанятость — это новый налоговый режим, который имеет определенные плюсы, отметила замруководителя исполкома Автограда Наталия Кропотова.

19:19
Зинэтула Билялетдинов награжден Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени

Тренерский стяг экс-тренера «Ак Барса» подняли под своды «Татнефть Арены».

19:07
На двух участках трассы А-295 в Татарстане увеличится максимальная скорость движения до 100 км/час

Новый скоростной режим на участках автодороги 115 – 118 км и 121 – 125 км будет действовать до 30 октября.

18:50
Зарубежные СМИ раскритиковали ролик казанских близняшек, накормивших бездомного роллами

Девушки сняли социальное видео для участия в марафоне #НамНеВсеРавно2019, которое организовало движение «Молодежь Татарстана».

18:41
На Куйбышевском водохранилище экологи пресекли незаконную добычу песчано-гравийных пород

За 4 тонны добытого песка и гравия нарушителю предстоит оплатить штраф 800 тысяч рублей.

18:25
Чаши 19 века из Фонда Марджани и картины с 3D эффектом: В ГСИ открылась выставка Александра Акилова

Выставка фотографии и живописных работ «К солнцу» открыта в казанской Галерее современного искусства до 20 октября.

18:10
Татарстан станет одним из 18 регионов России, где создадут научные центры по сельскому хозяйству

До конца 2019 года в России планируется создать 15 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров.

17:50
В Казани начали реконструкцию памятника Мусе Джалилю

Памятник отреставрируют за 2,3 млн рублей.

17:45
Принц Ага Хан IV: Миру нужны такие примеры, как Казань и Болгар

Принца впечатлило, как в Татарстане сохраняют и уважают архитектурное наследие.

17:28
Депутат Госсовета РТ Садриев: Мы пошли в народ через сервис «Мой депутат»

Избиратели звонили в колл-центр в надежде услышать кандидата в депутаты, который сможет решить их проблемы, считает парламентарий.

17:12
Дамир Фаттахов: Голосование в «цифре» привлечет молодежь на выборы

Технический прогресс определил нынешние отношения молодежи и власти, считает министр.

17:03
Шаймиев о победе Татарстана в премии Ага Хана: Это высокая оценка деятельности РТ

В театре оперы и балета им. Мусы Джалиля вручили сертификаты победителям премии Ага Хана в области архитектуры.

17:00
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»: «Мы очень старались не подвести Гузель»

В Казани на «Аксенов-фесте» прошел показ эпизодов экранизации романа Гузель Яхиной.

16:55
Легенды Шелкового пути и современные туры: татарстанцам посоветовали лучшие маршруты Узбекистана

Путешественникам предлагают гастрономические, экологические, историко-познавательные туры.

16:55
Неизвестный сообщил о взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Казани в Симферополь

Злоумышленник сообщил, что взрывчатка находится в багажном отделении воздушного судна.

События